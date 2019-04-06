اليمن : موجة كوليرا جديدة ومخاوف من كارثة إنسانية

في السياسة 7 أبريل,2019 نسخة للطباعة

مقتل العشرات من أنصارا الله بمعارك في الضالع

صنعاء ـ وكالات : يعاني اليمن من ثالث تفش كبير لمرض الكوليرا الناجم عن عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق المياه. وقد أكدت الأمم المتحدة أن المرض ينتشر كالنار في الهشيم وقد سجلت 110 آلاف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا و200 حالة وفاة في ظرف ثلاثة أشهر.

ومنذ عام 2016 حصد وباء الكوليرا أرواح أكثر من 3 آلاف شخص وأصاب ما يزيد عن مليون وأربعمائة ألف آخرين.

وتكتظ الممرات والأسرة بالمرضى في المستشفى الجمهوري بتعز بحثاً عن علاج، أما المسؤولون في المستشفى فكشفوا عن وفاة أربعة أشخاص بالوباء. ويخشى عاملون في المستشفى أن تكون موجة تفشي الكوليرا هذه أسوأ، مما كان الحال عليه في العام الماضي، حينما كان يتم تشخيص إصابة 50 ألف حالة إصابة أسبوعية بهذا الداء.

ميدانيا، أعلنت قوات موالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس مقتل 80 من عناصر جماعة أنصار الله إثر مواجهات بين الطرفين في محافظة الضالع جنوب اليمن. وذكرت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني الموالي لهادي، في بيان صحفي أن قواتها خاضت معارك ضارية مع أنصار الله في جبهة مريس بمحافظة الضالع، تكبدت فيها أنصار الله خسائر فادحة في العتاد والأرواح علاوة على تدمير عتادها العسكري. وأضافت أن هذه القوات شنت عملية عسكرية استطاعت من خلالها إسقاط جبل حصن شداد الاستراتيجي، والجبال المجاورة شمال مريس بعد تمهيد مدفعي كثيف. ونقل البيان عن مصادر ميدانية قولها إن أكثر من 80 من أنصار الله لقوا حتفهم في المواجهات. وتمكنت مدفعيه ألوية العمالقة من تدمير ثلاث دوريات عسكرية تحمل أفرادا وتعزيزات لأنصار الله، مع تدمير وإعطاب دبابة وعربة بي إم بي، حسب البيان. ولفت البيان إلى أن القوات قصفت مخزنا لانصار الله للذخائر والأسلحة وتم إحراقه بشكل كامل. وتخضع معظم محافظة الضالع لسيطرة القوات الموالية لهادي، في حين مازال أنصار الله يبسطون نفوذهم على بعض المناطق في المحافظة.

سياسيا، ذكرت مصادر مطلعة أن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث، قرر تأجيل زيارته إلى صنعاء لغد الاثنين، وتهدف هذه الزيارة إلى لقاء قيادات أنصار الله بغية الدفع نحو تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة. وكان جريفيث قد زار في وقت سابق مسقط والرياض، في مسعى لتنفيذ خطة الأمم المتحدة لإعادة الانتشار في مدينة وموانئ الحديدة، و التي تأجل تنفيذها بسبب مماطلة أنصار الله ، وشروطهم التي دفعت بالمبعوث الدولي إلى اجراء تعديلات عليها وعرضها من جديد على الحكومة و جماعة أنصار الله.

وسلم جريفيث عبر رئيس المراقبين الدوليين مايكل أوليسغارد أواخر الشهر الماضي الخطة المعدلة إلى كل من الحكومة الشرعية و أنصار الله ، وتضمنت تأجيل البحث في هوية القوات اليمنية التي ستتولى زمام الأمور في المناطق التي يتم الانسحاب منها إلى ما بعد تنفيذ الخطوة الأولى من إعادة الانتشار، والاكتفاء بنشر مراقبين في ميناءي رأس عيسى والصليف بعد انسحاب أنصار الله منهما.