(بريكست) : توقع بالتوصل لاتفاق مع حزب العمال ودعوات باستفتاء ثان

في السياسة 7 أبريل,2019 نسخة للطباعة

لندن ـ وكالات: قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن الحكومة متفائلة إزاء التوصل لشكل من أشكال الاتفاق مع حزب العمال المعارض لإنهاء الجمود المتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي مع استمرار العمل من أجل التوصل لحل وسط.إلا أن حزب العمال قال إن حزب المحافظين ينبغي أن يكون أكثر مرونة مضيفا أن الحزب الحاكم لم يتخذ أي خطوة تجاه إعلان سياسي عن النوايا فيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين لندن وبروكسل بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وطلبت رئيسة الوزراء تيريزا ماي من زعماء الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من التكتل إلى 30 يونيو إلا أن الاتحاد الأوروبي يصر على ضرورة أن تقدم ماي أولا خطة قابلة للتنفيذ لتأمين الاتفاق على خطتها للخروج من التكتل والتي رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرات.وقال هاموند للصحفيين السبت إنه متفائل إزاء إنهاء الجمود.وقال للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بوخارست”أنا متفائل من أننا سنتوصل إلى شكل ما من أشكال الاتفاق مع حزب العمال” مضيفا أنه يتوقع تبادل “المزيد من النصوص اليوم”.وأشار هاموند إلى أن الحكومة ليس لديها أي خطوط حمراء في المحادثات.إلا أن المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال قالت إن المحافظين بحاجة إلى إبداء استعداد للتوصل إلى حل وسط بشأن خطوط ماي الحمراء التي تشمل انتهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي أو السوق الموحدة.وأضافت دايان أبوت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “ليست هناك خطوة من الحكومة تجاه المفهوم الفعلي للإعلان السياسي وهذا هو المفتاح… ربما يتعين أن تبدي الحكومة مرونة أكبر على الأرجح مما أبدته حتى الآن”.من جانبه، جدد وزير المالية البريطاني دعوته لدراسة المقترحات بشأن إجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وأقر بأن كلا من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يشعران بالاستياء من الطريق المسدود الذي وصلت إليه بريكست، نظرا لغياب الوضوح بشأن الخطوات المقبلة قبل قمة رئيسية تعقد يوم الأربعاء.وقال هاموند للصحفيين في بوخارست قبل اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي:”أتفهم أن الزملاء في الاتحاد الأوروبي شعروا بالضيق إلى حد ما نظرا لأن العملية طالت.. ونحن أيضا سئمنا من أننا لم نتمكن من الانتهاء منها في وقت مبكر جدا”، مضيفا أن النقاشات بين حكومته وحزب العمال المعارض جارية وكل “الاحتمالات” مفتوحة.وعند سؤاله بشأن فرصة إجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من التكتل، قال هاموند “إننا يجب أن نحاول الانتهاء من هذه العملية في البرلمان ولكن يجب أن نكون منفتحين لتقديم اقتراحات قدمها آخرون”، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

الى ذلك، أعربت ايفلينه جيبهارت، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، عن رفضها لتجديد تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ما لم تعلن لندن بشكل محدد عن خطواتها اللاحقة في هذا الشأن في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل.وفي تصريحات لصحيفة “هايلبرونر شتيمه” الألمانية الصادرة أمس قالت السياسية الألمانية:” في الواقع، نحن لا نريد خروج بريطانيا، ولا خروجا غير منظم على أية حال، لكننا لا يمكن أن نقبل أن يتحول الأمر إلى قصة بلا نهاية”.

يذكر أنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الثاني عشر من أبريل الجاري، الموافق يوم الجمعة المقبل.