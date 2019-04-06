خلال فرز أصوات إسطنبول.. مسؤول بحزب أردوغان يعتدي على موظف بهيئة الانتخابات

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

عتدى نجيب كوموندا وران، المحامي والمسؤول في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، بالسباب على أحد موظفي الهيئة العليا للانتخابات التركية، خلال عمليات إعادة فرز أصوات الانتخابات المحلية الأخيرة في مدينة إسطنبول.

وبحسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، السبت، فإن مشاحنة وقعت بين أحد موظفي الهية العليا للانتخابات وكوموندا وران عند معاتبة الأول بحسن المعاملة.

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وقال الموظف في معاتبة لمسؤول حزب أردوغان “لا يمكنك أن تعاملني مثلما تعامل ممثلي الأحزاب، فأنا موظف الدولة هنا، وأقوم بعملي بتخويل من الهيئة.. يكفي لهذا الحد ولا تستفزنا”، وهو ما دفع المسؤول بحزب أردوغان إلى التعدي عليه لفظيا.

الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” ذكر أن كوماندا وران لم يكتفِ بذلك فقط، بل تطاول على ممثل حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة في تركيا، فضلا عن امرأة أخرى كانت باللجنة الانتخابية الواقعة بمنطقة “كاغت خانه” في إسطنبول.

وخشية من تطور الموضوع، تدخلت قوات الشرطة التركية لفض الاشتباك، وتقدم كل من كوموندا وران وموظف الهيئة بشكاوى ضد بعهضما.