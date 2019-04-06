المسماري يهدد باستهداف المطارات والطائرات الحربية التي تقلع غرب ليبيا

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي يوم السبت، إن طائرات حربية شنت 4 غارات على العزيزية ولم تُسفر عن أي خسائر.
وأكد أحمد المسماري أن القوات الجوية التابعة للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، لم تُشارك في المعركة حفاظا على حياة المدنيين وأملاكهم.
وأشار إلى أن قواته تعمل على حصر المعارك ضمن أضيق نطاق جغرافي ممكن وأن هدفها تأمين طرابلس وتجنب توسيع رقعة المعارك.
وصرح الناطق باسم الجيش الوطني الليبي بأن القوات سيطرت على مناطق واسعة جنوب العاصمة وأن الاشتباكات تدور الآن في طريق صلاح الدين جنوب طرابلس.
وشدد أحمد المسماري على أن الجيش الوطني الليبي حريص على تجنب استخدام السلاح الثقيل.
وهدد المسماري، باستهداف المطارات والطائرات الحربية التي تقلع غرب ليبيا.
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