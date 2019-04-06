شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: سيطرة كاملة على مطار العاصمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عواصم)

أعلن الجيش الليبي اليوم (السبت)، أنه سيطر على مطار العاصمة طرابلس بشكل كامل، مشيراً إلى أن تأمين المطار يأتي كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع متقدمة أخرى.

وقد اندلعت أمس (الجمعة) اشتباكات في أكثر من جبهة على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، بين ائتلاف المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني، وقوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر. وعلى خلفية هذه الاشتباكات دعا مجلس الأمن قوات حفتر إلى وقف هجومها على العاصمة. في حين أعلنت قوات حكومة الوفاق بدء عملياتها الجوية ضد قوات الجيش الوطني الليبي، مشيرة إلى أنها نفذت طلعات جوية استهدفت فيها عدة مواقع جنوب طرابلس تسيطر عليها قوات حفتر.