تصفية 80 حوثيا في مواجهات الضالع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الحديدة، تعز، عدن

قصفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران أمس صالة الاجتماعات الخاصة بلجنة إعادة الانتشار في مجمع إخوان ثابت في الحديدة بقذائف الهاون، في اختراق واضح وجديد للهدنة الأممية، وتحد للمجتمع الدولي، وسط صمت مطبق من الأمم المتحدة، واستهدفت مواقع القوات المشتركة ومنازل المواطنين في الأحياء السكنية.

وشهدت جبهة نهم شرق صنعاء تقدما ميدانيا لقوات الجيش اليمني في عدد من المواقع تحت غطاء كثيف لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني قامت بعملية عسكرية نوعية ضد الميليشيات، تمكنت خلالها من تحرير تباب «الغنيمي، المدوار، البياض، القرن، ودعة» في ميسرة جبهة نهم، فيما يواصل الجيش الوطني تقدمه باتجاه مواقع «الصافح» القريب من مسورة.

وتم القضاء على عدد من المجاميع الحوثية المسلحة، وإعطاب عدد من العربات والآليات العسكرية، وتدمير عدد من الخنادق والمتارس. وفي جبهة مريس بالضالع جنوبا تتواصل المواجهات بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي، في عدد من المحاور بمنطقة مريس.

Advertisements

وتمكنت قوات الحزام الأمني وألوية العمالقة والمقاومة من السيطرة على جبل حصن شداد الاستراتيجي والجبال المجاورة له شمال مريس بمحافظة الضالع بعد أن شنت عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيات الحوثي أدت وفقا لمصادر ميدانية إلى مقتل أكثر من 80 حوثيا في المواجهات التي شهدتها جبهة مريس في أعنف مواجهات تشهدها الجبهة بينهم أربعة من القيادات البارزة وهم القيادي الحوثي المدعو «محسن مسعود جزيلان» والمدعو «ضيف يحيى حنين» و»طاهر محسن راجح» ورابعهم المدعو «أبو نصر القريبة».

وتمكنت مدفعية ألوية العمالقة من تدمير عدد كبير من عتاد ميليشيات الحوثي حيث تم تدمير 3 أطقم عسكرية تحمل أفرادا وتعزيزات للميليشيات، وتدمير وإعطاب دبابة وعربة BMB ، كما استهدفت مدفعية العمالقة مخزنا للذخائر والأسلحة وأحرقته بشكل كامل.

وتداعى عدد من مشايخ ووجاهات صنعاء وعمران وحجة إلى منطقة صرف للانضمام إلى المخيمات القبلية بالمنطقة للمطالبة بتسليم القيادي الحوثي المتهم بقتل الشيخ القبلي أحمد سالم السكني أحد شيوخ قبائل عيال سريح البكيلية اليمنية.

من جهته، أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي تقوم بغرس أفكار وقيم طائفية في عقول الشباب من خلال تدريس الفكر الطائفي في المدارس، وإجبار الطلاب على ترديد الشعارات التي ترددها الميليشيات، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية على صعيد التعايش المجتمعي.

مشاهدات يمنية