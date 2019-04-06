العقوبات على إيران تدفع حزب الله للسرقة والمخدرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران التي تسمي نفسها «حزب الله» حملة لجمع الأموال لدعم أنشطتها العسكرية، وابتكرت أساليب جديدة لجمع الأموال وشراء السلاح، منها التجارة في المخدرات وتكوين عصابات دولية مأجورة تعمل مقابل الدفع.

وساهمت العقوبات الحازمة التي طبقتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران قبل أشهر عدة في تجفيف منابع تمويل الحزب، والتي يعود 90% منها إلى إيران، حيث يحصل حسن نصرالله وحاشيته على 800 مليون دولار سنويا، مقابل القيام بعمليات إرهابية تعزز مكانة نظام الملالي، حليفهم الاستراتيجي.

وكشف عدد من المصادر منها مؤسسة الدفاع عن الديمقرطية أن الحزب يواجه صعوبات مالية خلال الفترة الحالية، قد تدفعه إلى ارتكاب المزيد من الجرائم واختلاق الأزمات بهدف الحصول على المزيد من المال.

كيف تصل أموال إيران؟

يتلقى حزب الله الأموال من إيران، ويجري إرسالها في حقائب، وليس من خلال البنوك، وغالبا ما يتم نقل هذه الأموال من إيران أو تهريبها عبر سوريا، حيث يستخدم حزب الله عددا من الأساليب المختلفة لنقل الأموال إلى لبنان من الخارج، بما فيها «تجار الحوالة».

نقاط قوة لمحاربي الإرهاب

يستفيد حزب الله من مجموعة من مصادر الإيرادات، مما يزيد من المساعدات الإيرانية مع مجموعة متنوعة من خطط التمويل المعقدة الأخرى، والتي تتطلب استراتيجيات متعددة لمواجهة تمويله.

دول متعددة في أمريكا الجنوبية، خاصة تلك الموجودة في منطقة ثلاثية الحدود، تفتقر إلى الإطار التنظيمي لمكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى أن معظم دول أمريكا اللاتينية لا تجرم على وجه التحديد «الأنشطة المتعلقة بالإرهاب».

تورط السياسة اللبنانية يخلق قشرة الشرعية ودرعا من العقوبات الأوروبية الكاملة.

يعطي النفوذ الروسي والصيني في مجلس الأمن والأمم المتحدة الغطاء الجماعي، مما يضمن عدم فرض الأمم المتحدة عقوبات مباشرة على حزب الله أو توجيه اللوم إليه.

طور حزب الله أكثر مخططاته، خاصة مخططات غسيل الأموال، بشكل لم نشهده على الإطلاق، لإخفاء أرباحه من المخدرات وتحريك الأموال في جميع أنحاء العالم، وفقا لما ذكره رئيس عمليات وكالة مكافحة المخدرات السابق مايكل براون.

نقاط الضعف ضد الحزب

يعتمد بشدة على التمويل الإيراني، فأي تخفيضات في هذا التمويل بسبب الضغط على إيران يمكن أن يكون لها تأثير كبير على عمليات حزب الله.

يمكن تقويض الرسائل الأخلاقية للحزب كتورطه في الاتجار غير المشروع، مثل الاتجار بالمخدرات.

عمليات حزب الله العسكرية في سوريا تستهلك نسبة كبيرة من موارده المالية، مما تزيد في ميزانيته بشكل كبير.

تورط حزب الله في سوريا يقلل من ادعائه بأنه منظمة لبنانية تركز على محاربة إسرائيل، فقد ينظر إليه على أنه وكيل إيراني، يقاتل السنة ويدعم نظام الأسد الذي يستهدف الفلسطينيين، وذلك قد يؤدي إلى تآكل الدعم المحلي.

لكي يعمل حزب الله، يجب عليه الحفاظ على علاقة معقدة مع الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة، فالشقوق في هذه العلاقة يمكن أن تعرقل حركته.

كيف تواجه أمريكا حزب الله؟

1. توسيع العقوبات على الكيانات والأفراد المرتبطين بحزب الله، داخل لبنان وخارجه.

2. زيادة التعيينات في الكيانات العليا المرتبطة بالزعيم لعرقلة التدفق النقدي من إيران.

3. دعم التأثيرات التعويضية في لبنان، بما في ذلك البنك المركزي.

4. الضغط من أجل العمل متعدد الأطراف والتعاون مع الاتحاد الأوروبي والجهات الإقليمية الفاعلة.

مساعدات دبلوماسية وتدريبية

منذ تأسيس ميليشيات حزب الله، دعمته إيران بالخبرة العسكرية والاستخباراتية، وكذلك بإمدادات ثابتة من العتاد، وتراجعت المساعدات الإيرانية وتدفقت، وغالبا ما يكون ذلك نتيجة تقلب أسعار النفط، والضغط المالي بسبب العقوبات.

ووفقا لوزارة الخارجية في تقاريرها عن الإرهاب لعام 2016، تواصل إيران تزويد حزب الله بالأسلحة والمتفجرات، إضافة للتدريب، فضلا عن المساعدات السياسية والدبلوماسية والنقدية والتنظيمية؛ كما قدمت له سوريا التدريب والأسلحة والدعم الدبلوماسي والسياسي.

مستويات التمويل

- يتراوح مستوى التمويل الحالي لإيران لحزب الله بين 700 و800 مليون دولار، ويعتقد أن هذا يمثل نحو 70-80% من ميزانية حزب الله.

- قدمت إيران مساهمة سنوية مضمونة لا تقل عن 100 مليون دولار لحزب الله منذ بداية التسعينات، وزاد هذا المبلغ إلى 200 مليون دولار في أوائل عام 2000.

- بفضل ارتفاع أسعار النفط في ذلك الوقت، زادت إيران من تمويلها لحزب الله مرة أخرى، حيث قدمت أكثر من مليار دولار من المساعدات المباشرة «في الفترة بين عامي 2006 و2009.

- خفضت إيران دعمها لحزب الله بنسبة 40% في 2010 بسبب الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والعقوبات الدولية.

- بعد انخراط حزب الله في الحرب الأهلية السورية في 2012، زاد الدعم الإيراني لحزب الله زيادة حادة.

- في 2013، قدرت رويترز أن الحزب حقق ما بين 800 مليون دولار ومليار دولار، 70-90% منها قادمة من إيران.

- انخفض الدعم الإيراني لحزب الله بشكل كبير في عامي 2014 و2015، ويرجع ذلك إلى العقوبات الدولية وانخفاض أسعار النفط.

آليات التمويل الإيراني

- عبر الطائرات، ويأخذ الناقلون الأموال عبر الحدود من سوريا.

- من موارد خاصة بمليارات الدولارات تحت تصرف آية الله علي خامنئي.

- البونياد وهي منظمات شبه حكومية، وصناديق خيرية إيرانية تدير في كثير من الأحيان تكتلات كبيرة وعادة ما تكون مسؤولة أمام القائد الأعلى فقط.

- حصل البونياد على ثروة من التبرعات الدينية والاستثمارات في الممتلكات والتجارة.

- زيادة المساعدات المقدمة إلى حزب الله من موارد المرشد الأعلى في أوقات ارتفاع أسعار النفط، حيث تتلقى بعض الأوقاف عائدات من النفط.

- في 2006، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أحد كبار الشخصيات في مؤسسة الإمام رضا، منح الحزب حوالي 180 مليون دولار لإعادة بناء المنازل التي دمرت في حرب 2006.

- في 2010، تم تعيين فرع لجنة الإمام الخميني للإغاثة في لبنان واللجنة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان، وهما مجموعتان تمولهما إيران وتقدمان خدمات اجتماعية في لبنان.

- في 2009، اعترف نصرالله علنا للمرة الأولى أن إيران كانت تدعم حزب الله ماليا.

- في يونيو 2016، وبعد العقوبات الأمريكية الإضافية على حزب الله، أعلن حسن نصرالله أن دخل حزب الله لن يتأثر، وقال «طالما أن إيران لديها أموال، لدينا أموال».

- استخدمت إيران حزب الله لنقل الأموال إلى الجماعات الفلسطينية التي تدعمها، مثل حماس والجهاد الإسلامي.

صرح سفير إيران السابق في سوريا بأن إيران تصرفت كوسيط بين حزب الله والبلدان الأخرى.

الدعم المادي الإيراني

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- في 2009، اعترضت سفينة شحن تحمل 500 طن من الأسلحة يفترض أنها أرسلت إلى حزب الله من قبل إيران.

- في 2012، أسقطت طائرة بدون طيار يزعم أنها صنعت في ألمانيا، تم شراؤها من قبل شركة أمام الحرس الثوري الإيراني، ثم نقلت إلى حزب الله.

- صرح نعيم قاسم، الرجل الثاني في قيادة حزب الله، في عام 2014 بأن المجموعة تستقبل كل صواريخها من إيران، بما في ذلك صواريخ جديدة عالية التقنية.

- تنقل الوحدة 190، وهي وحدة داخل قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، الأسلحة إلى حزب الله وجماعات أخرى منذ عام 2007 على الأقل.

- تنقل الوحدة الأسلحة والمعدات إلى حزب الله والحكومة السورية عبر شركات الطيران، ومن خلال طرق النقل البحري، وعلى الأرض بالشاحنات والقطارات.

- يقوم الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ببناء المصانع تحت الأرض في لبنان، لإنتاج الطائرات بدون طيار والقذائف الموجهة بدقة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للسفن، وتدرب إيران أعضاء حزب الله على إنتاج الأسلحة وقيل إنها نقلت هذه المنشآت إلى سيطرة حزب الله في 2017.

جنوب أمريكا

- الرئيس الفنزويلي السابق هوجو شافيز وغيره من كبار المسؤولين الفنزويليين وفروا ملاذا آمنا لحزب الله، وهو شكل ضمني من المساعدات التي تسمح للجماعة بمواصلة جمع الأموال من خلال النشاط الإجرامي في أمريكا اللاتينية.

- في 2008، عينت وزارة الخزانة دبلوماسيا فنزويليا، لتقديم الدعم المالي لحزب الله ولتيسيره سفر ممثلي حزب الله إلى فنزويلا، ووزارة الخزانة أيضا تعين وكالات السفر المعنية.

- توفر منطقة الحدود الثلاثية (TBA) بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي «بيئة متساهلة» يلتقي فيها مسؤولون محليون فاسدون مع حزب الله لتحقيق مكاسب خاصة بهم».

سوريا

- في 2002، كان بشار الأسد يقدم أسلحة ثقيلة لحزب الله، وعملت سوريا باستمرار كنقطة عبور لعبور شحنات الأسلحة من إيران إلى حزب الله.

- قبل الحرب الأهلية في سوريا، كانت إيران تنقل الأسلحة والمال إلى دمشق، حيث يتم نقل الشحنات عبر شاحنات تابعة للجيش السوري في لبنان.

- وفقا لتقرير صادر عن معهد دراسات الحرب في 2014، فإن أجزاء من سوريا تعد ملاذا آمنا لمعسكرات التدريب التي تمولها المجموعة الإيرانية ومستودعات تخزين الأسلحة.

قطر

- في تقرير ستراتفور لعام 2009 ذكر أن قطر أرسلت لحزب الله ما يقدر بنحو 300 مليون دولار «للمساعدة في رعاية أنشطته السياسية».

روسيا

- ظهرت تقارير في أوائل 2016 تفيد بأن روسيا قدمت أسلحة ثقيلة، بما في ذلك «صواريخ تكتيكية بعيدة المدى، وصواريخ موجهة بالليزر، وأسلحة مضادة للدبابات»، لحزب الله لدعم جهود المجموعة في القتال نيابة عن نظام الأسد المدعوم من روسيا.

- ذكر المحللون في 2015 أن روسيا وحزب الله أقاما منشآت عمليات مشتركة في دمشق واللاذقية بسوريا، وقد تضمن هذا التنسيق على الأرجح تبادل المعلومات الاستخباراتية.

- أعلن حزب الله رسميا أنه كان يعمل مع روسيا في 2016، وأصبح الآن جزءا من مجموعة تبادل المعلومات «4 + 1» التي تضم حكومات روسيا وإيران والعراق وسوريا، وفقا لمقال نشرته مجلة نيوزويك.

مصادر تمويل حزب الله

المساعدات الخارجية

• يتلقى نحو 800 مليون دولار سنويا.

• سهلت الحكومة الفنزويلية تهريب المخدرات لحزب الله.

المخدرات

من المرجح أن يزداد تورط حزب الله في تجارة المخدرات مع استمرار الميليشيات في تعزيز طرق التهريب عبر الوطنية المعقدة والطلب القوي عليها، حيث أقام حزب الله علاقات عميقة مع عصابات المخدرات الدولية ويعمل في بيئات متساهلة، مستفيدا من المسؤولين الفاسدين، وهناك أدلة على أن حزب الله يسهل نمو وتوزيع الأدوية مباشرة في الشرق الأوسط.

• يستفيد الحزب من عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية وأرباحها من تهريب المخدرات.

• يحقق أرباحا من زراعة وتوزيع الأدوية الممنوعة داخل المنطقة المحيطة بلبنان.

التهريب والاتجار

أصبحت خطط تهريب حزب الله معقدة بشكل متزايد لتجنب الاعتراض، ومن المرجح أن تستمر المجموعة في جني الأرباح منها في السنوات القادمة، فقد أتقنت المجموعة اللوجستية الفنية لنقل البضائع والأموال في جميع أنحاء العالم دون حظر، من خلال مخططات معقدة من الشركات الأمامية والدعم الإيراني. تسهل شبكات حزب الله الاتجار على نطاق واسع وصغير، بما في ذلك المواد الاستهلاكية المسروقة، مثل حليب الأطفال والملابس والالكترونيات، وكذلك السلع المقلدة.

• له علاقة بحلقة تهريب في الولايات المتحدة منذ منتصف التسعينات إلى عام 2005.

• تتيح العلاقات مع شبكات الكارتل في أمريكا الجنوبية للمجموعة الوصول إلى خبرة التهريب.

التبرعات

على الرغم من أنه على المرجح أن يحافظ حزب الله على الدعم من شرائح من المغتربين اللبنانيين، فقد تنخفض التبرعات مع تلاشي التعاطف الشعبي معه منذ أن بدأ دعم الأسد عام 2012.

• أنصار حزب الله في الشتات يرسلون أموالا له، بمن فيهم أنصاره في الولايات المتحدة.

• بما أن حزب الله لا يخضع لعقوبة كاملة من قبل الاتحاد الأوروبي، فقد جمع ملايين الدولارات سنويا من مؤيدي أوروبا.

الضرائب والإكراه

ردا على ضغوط تمويل مكافحة الإرهاب على النظام المصرفي اللبناني، من المرجح أن يعتمد حزب الله أكثر على الابتزاز وفرض الضرائب على الشركات والأفراد خارج لبنان الخاضعين لسيطرته الاسمية.

• يبتز الحزب بشدة مجتمعاته في الشتات، خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

• يملي على الشركات التي يديرها أعضاء في الشتات اللبناني المبلغ الذي يتعين دفعه بناء على أرباح الشركات.

الشركات التجارية والزراعية

• تدير مجموعة من أنصاره عددا من الشركات الأمامية لغسل الأموال لمصلحته.

• لدى المجموعة شبكة واسعة من الاستثمارات العالمية.

النقد من البنوك

• استخدم حزب الله النظام المالي الدولي مرارا وتكرارا لنقل الأموال في جميع أنحاء العالم.

• غسلت مئات الملايين من الأموال، معظمها أموال مخدرات لحزب الله.

• قام حزب الله بغسل الأموال مرارا وتكرارا عبر البنوك في الولايات المتحدة.