بدعم قطري.. عبدالرحمن السويحلي يهدد بتقسيم ليبيا

هدد رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق في ليبيا، عبدالرحمن السويحلي، باللجوء إلى خيار تقسيم ليبيا، وذلك بعد قرارات القائد العام المشير خليفة حفتر حول الموانئ والحقول النفطية.

وزعم السويحلي، المقرب من قطر، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المرحلة الحالية في ليبيا تدفع لحلول تتعارض مع وحدة البلاد.

وتابع السويحلي أن هذه الحلول هي "الوحيدة والمتاحة عمليا، والأقل تكلفة لتفادي النزاع"، على حد وصفه.

ويعد تصريح السويحلي هو الأول بعد قرارات المشير خليفة حفتر، الإثنين، بتسليم الحقول والموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي للمؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي بالشرق الليبي، وبالتالي نقل تبعيتها من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إلى بنغازي.

وتاتي هذه القرارات بعد أن تصدت قوات الجيش الليبي لـ5 محاولات للهجوم على الهلال النفطي، خسرت خلالها عددا كبيرا من جنودها في الدفاع عن المنطقة.

وقال المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، بحسب منصة "مداد نيوز" إن قوات الجيش الوطني فقدت عددا كبيرا من الآليات المسلحة في المعارك التي خاضتها في منطقة الهلال النفطي، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تخصص دينارا ليبيا واحدا لدعم الجيش الوطني الليبي، في حين تم دعم المجموعات الإرهابية وتقديم العلاج لهم عبر أموال النفط الليبي.

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