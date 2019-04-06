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شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى يتوعد تميم: عليك الاستعداد لدفع ثمن انتهاك حقوق قبيلة الغفران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى النظام القطرى وعلى رأسه تميم بن حمد، أمير قطر، مؤكدا أن النظام القطرى جزء من مخطط استهداف أمن و استقرار الدول العربية.
وقال المعارض القطرى، فى تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن قطر يقودها عاق طائش أضاع حقوق العباد و البلاد ، وتحالف مع الصهاينة و الفرس و الأتراك وجميعهم لهم خطط توسعية في الوطن العربي.
وأضاف المعارض القطرى: سوف تثبت الأيام المقبلة أن تميم والحمدين من خلفه عملاء للموساد الاسرئيلي ، وهم جزء من مخطط استهداف أمن و استقرار الدول العربية ، ولا استبعد نشر تقارير غربية في هذا الشأن.
وتابع جابر الكحلة المرى: يجب على تميم بن حمد الاستعداد لدفع ثمن انتهاك حقوق قبيلة الغفران في قطر، هل يعتقد أن عائلة الغفران وغيرهم ممن استحلت حقوقهم من القطريين أن لهم ولاء له ، لا اعتقد ذلك بل يتمنون الخلاص منه ومن والده الخائن الأكبر للوطن والأمة والدين.
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