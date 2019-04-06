أعلنت دول مجموعة "G7" رفضها الشديد لهجوم قوات "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر على عاصمة ليبيا طرابلس، محذرة إياه من تداعيات استمرار العملية. وقال وزراء الدول الـ7، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا في بيان مشترك: "إننا نؤمن بكل صدق بأنه لا حل عسكريا للنزاع الليبي وكالات

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كانت هذه تفاصيل خبر متابعة /دول مجموعة "G7" تعلن رفضها الشديد لهجوم قوات حفتر على طرابلس وتحذره من تداعيات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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