كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تدعو اليابان إلى احترام حقوق كارلوس غصن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليابان، اليوم السبت، إلى احترام حقوق كارلوس غصن وقرينة البراءة لديه، وذلك خلال لقائه نظيره الياباني.

وقال لودريان، إثر اجتماعه بنظيره الياباني على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في دينار شمال غرب فرنسا: "أثرت بالتأكيد حالة كارلوس غصن مع زميلي تارو كونو".

وأضاف "أبلغته أمرين: أولاً، أن فرنسا تحترم تماماً سيادة واستقلال القضاء الياباني. وذكرت أيضاً بتمسكنا باحترام قرينة البراءة والتطبيق الكامل للحماية القنصلية".

وأوقف غصن، الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة رينو ونيسان، مجدداً في اليابان حتى 14 أبريل على الأقل بعد توجيه اتهامات جديدة إليه بارتكاب مخالفات مالية، وذلك بعد شهر من الإفراج عنه.

ووافقت محكمة طوكيو، الجمعة، على طلب النيابة التي تحدثت عن "خطر تلاعب بالأدلة" لإبقاء غصن قيد التوقيف الاحتياطي. وقدم محاموه طعناً في هذا القرار لكنه رفض.

وكان غصن أكد مجدداً "براءته" في بيان أعد قبل توقيفه ونشرته وسائل الإعلام اليابانية، مندداً بتوقيفه "الاعتباطي والمشين".