سلا.. توقيف 4 أشخاص احتجزوا شابا وطالبوا عائلته بالفدية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية، اليوم السبت بسلا، من توقيف 4 أشخاص، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق في باحتجاز شخص وطلب فدية مالية.

وكشف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن بسلا، توصلت بشكاية من مواطن يتهم فيه أشخاصا مجهولين باختطاف ابنه والمطالبة بفدية قدرها 4000 درهم، وهو ما قام به والد الشاب المختطف، وجرى توقيف أحد المشتبهين في حالة تلبس بمحاولة تسلم المبلغ.

وأضاف ذات البلاغ، أن المصالح الأمنية أوقفت 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية الاحتجاز فيما تم تحرير الضحية الذي كان محتجزا في منزل مهجور.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.