رد فنان الراب المغربي، مسلم، على الانتقادات التي لحقته مؤخرا، في أغنية مع ديجي أفريكانوا بعنوان “أش عندك”، حضر في كليبها الإعلامي مومو ليلعب دور شرير .
كليب “أش عندك” الذي تم إطلاقه اليوم الجمعة، يرد من خلاله مسلم على الانتقادات اللاذعة التي استهدفته قبل شهور، معتبرا أصحباها حساد وخونة، ومخاطبا إياهم : “أنا معلابليش”.
ووصف مسلم “أعدائه” بالمنافقين، موضحا أنه يعلم بانتقاداتهم التي يروجون من خلالها أنه “باع الماتش”، وتخلى عن مبادئه.
هذا، وتقمص مومو دور الشرير الذي يخاطبه مسلم، مستعينا في ذلك بمساحيق تجميل جعلته يشبه شخصية “الجوكر” من الفيلم العالمي الذي يحمل نفس الاسم.
يذكر أن مسلم كان محط انتقادات في الآونة الأخيرة بسبب موقفه من حملة مقاطعة المنتجات الـ3 “سنطرال وسيدي علي وأفريقيا”، واتهموه أنه تخلى عن مبادئه ودفاعه عن مطالب الشعب.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلم يرد على الانتقادات التي لحقته مؤخرا في أغنية مع أفريكانو.. و”مومو” يلعب دور الشرير-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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