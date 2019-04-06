بايرن ميونخ يسحق دورتموند بخماسية وينفرد بصدارة “البوندسليغا”

اكتسح فريق بايرن ميونخ السبت ضيفه بروسيا دورتموند بخماسية نظيفة في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب (أليانز أرينا) ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

وأحرز أهداف الفريق البافاري كل من المدافع ماتس هوملز (ق10) والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين (ق17 و89) والإسباني خابي مارتينيز (ق41) والمهاجم سيرجي غنابري (ق43).

وبهذا الفوز، استعاد بايرن ميونخ صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة بفارق نقطة أمام دورتموند ملاحقه المباشر وتتبقى ست مباريات على نهاية الموسم.

وخلال آخر عشر مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات ، قبل هذه المباراة، حقق بايرن الفوز في خمس مباريات مقابل ثلاثة انتصارات لدورتموند وتعادلين.