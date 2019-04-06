أمام عشرات الآلاف.. بركة: أتخوف من عدم استفادة الصحراويين من الملايير التي تصرف

في مهرجان حاشد، بساحة المشور وسط مدينة العيون، عبر الأمين العام لحزب الاستقلال، عن تخوفه من عدم استفادة الصحراويين من الملايير التي تصرف على المشاريع بالأقاليم الجنوبية.

وقال بركة، إن هناك تخوف من عدم تمكن الصحراويين من الحصول على فرص العمل.

وانتقد القيادي الحزبي ما اعتبره غياب رؤية واضحة للحكومة في مجال توفير فرص العمل.

وأضاف، لمن يتسائل عن سبب عدم قدرة الحكومة على حل مشاكل التشغيل، الجواب هو أن “الحكومة مضاربة غي مع راسها، ودخلت في حملة انتخابية قبل الأوان، ومن يدفع الثمن هم المواطنون”.

Advertisements

ودعا البركة الحكومة الى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، ونقل الاختصاصات للجهات، استعدادا للحكم الذاتي.