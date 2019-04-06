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في مهرجان حاشد، بساحة المشور وسط مدينة العيون، عبر الأمين العام لحزب الاستقلال، عن تخوفه من عدم استفادة الصحراويين من الملايير التي تصرف على المشاريع بالأقاليم الجنوبية.
وقال بركة، إن هناك تخوف من عدم تمكن الصحراويين من الحصول على فرص العمل.
وانتقد القيادي الحزبي ما اعتبره غياب رؤية واضحة للحكومة في مجال توفير فرص العمل.
وأضاف، لمن يتسائل عن سبب عدم قدرة الحكومة على حل مشاكل التشغيل، الجواب هو أن “الحكومة مضاربة غي مع راسها، ودخلت في حملة انتخابية قبل الأوان، ومن يدفع الثمن هم المواطنون”.
ودعا البركة الحكومة الى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، ونقل الاختصاصات للجهات، استعدادا للحكم الذاتي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمام عشرات الآلاف.. بركة: أتخوف من عدم استفادة الصحراويين من الملايير التي تصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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