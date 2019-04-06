خلاف عائلي ينتهي بطعن شاب لشقيقة زوجته وابنتها

أقدم شخص في عقده الرابع، مساء أمس الجمعة، على طعن شقيقة زوجته وابنتها بدوار الحجاج جماعة كردان إقليم تارودانت.
وأفادت مصادر “اليوم 24” أن شابا أقدم على طعن شقيقة زوجته وابنتها، بسبب مشاكل عائلية، حيث يرجح أن يكون سبب إقدامه على ارتكاب الجريمة إلى خلافات زوجية بين الطرفين.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل الضحيتين في حالة حرجة إلى مستشفى مختار السوسي بتارودانت، بعدما حلت السلطات الأمنية إلى عين المكان.
وقد تم فتح تحقيق في الحادثة تحت إشراف النيابة العامة بتارودانت، في حين لازال البحث جاريا على المتهم الذي هرب بعد ارتكابه جريمته.
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