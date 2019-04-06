عصبة الأبطال.. الوداد يعود بتعادل ثمين من غينيا ويؤجل حسم بطاقة “المربع الذهبي” لمباراة الرباط

عاد فريق الوداد البيضاوي، ممثل الكرة المغربية الوحيد في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، بتعادل ثمين، بدون أهداف، من ميدان حوريا كوناكري الغيني، في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم السبت، بملعب 18 شتنبر، في العاصمة الغينية كوناكري، برسم ذهاب ربع نهائي أغلى المنافسات القارية.

وفرض الوداد التعادل بدون أهداف، على مضيفه حوريا كوناكري الغيني، في الشوط الأول، إذ كان الفريق المغربي، هو الطرف المسيطر على جل أطوار الشوط الأول، وكان بإمكانه أن يتقدم في النتيجة، لو استطاع محمد الناهيري تحويل كرة ثابثة قريبة لهدف، غير أن تسديدته افتقدت للدقة.

في الجهة المقابلة، اعتمد صاحب الأرض على الهجومات المضادة، وهو الأمر الذي كاد أن يستغله في الدقيقة 27، من هجمة خاطفة، غير أن الحظ كان إلى جانب الفريق الودادي.

وفي آخر 15 دقيقة من عمر الشوط الأول، تحول اتجاه الكرة صوب مرمى الحارس رضا التاكناوتي، إذ فرض الفريق الغيني ضغطا قويا، غير أنه لم يفلح في التسجيل، لينتهي النصف الأول بالتعادل بدون أهداف.

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وكما كان متوقعا، سلط الفريق المستضيف ضغطا رهيبا على الوداد، منذ بداية الجولة الثانية، وخلق مجموعة من المحاولات، غير أنها لم تقلق راحة الحارس التاغناوتي، بينما تراجع الفريق الأحمر بشكل تام للخلف، معتمدا على الكرات المضادة.

وفي الدقيقة 65، أعلن الحكم الغابوني، كاستان، ضربة جزاء للفريق الغيني، بداعي لمس الكرة يد المدافع إبراهيما كومارا، غير أن حكم الشرط، ألغاها بعد أن اخبر الحكم الرئيسي بأن الكرة لمست الكتف وليس اليد.

أداء الفريق المغربي تحسن نسبيا، مع دخول كل من إسماعيل الحداد وأمين تيغازوي، غير أنه لم يفلح هو الآخر في بلوغ المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، في انتظار مباراة العودة، بملعب مولاي عبد الله بالرباط.