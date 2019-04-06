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تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأكادير، أمس الجمعة 05 أبريل، من ضبط كميات من المخدرات داخل مستودع بحيكنت “تمزارت” بآيت ملول، يشتبه في اتخاذه كنقطة لترويج المخدرات ومسكر “ماء الحياة”.
عملية التفتيش التي أنجزت داخل المستودع المذكور مكنت من حجز ما يفوق 300 كيلوغراما من القنب الهندي، و50 كيلوغراما من مسحوق التبغ المهرب، بالإضافة إلى كميات من مخدر الشيرا والأقراص المهلوسة، علاوة على حجز ما يناهز نصف طن من مسكر “ماء الحياة”.
هذا، وتتواصل الأبحاث من أجل توقيف المشتبه في ضلوعه في هذه القضية، وذلك بعد تحديد هويته بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر آيت ملول.. حجز 300 كيلوغرام من القنب الهندي ونصف طن من “ماء الحياة” – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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