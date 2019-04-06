المغرب التطواني يفوز برباعية ويحقق أول انتصار له في البطولة سنة 2019

بعد صيام طويل، تمكن فريق المغرب التطواني لكرة القدم أخيرا من تحقيق أول انتصار له في منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم سنة 2019، وذلك بعد أن فاز اليوم، على ضيفه مولودية وجدة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة 25، مع العلم أن آخر انتصار للفريق التطواني في البطولة، يعود لـ15 شتنبر من العام الماضي، على حساب شباب الريف الحسيمي، وبنفس الحصة.

وعلى أرضية ملعب “سانية الرمل” بتطوان، أنعش فريق “الحمامة البيضاء” آماله في البقاء والخروج من كوكبة الأندية المرشحة للنزول، وذلك بعد أن انتصر على المولودية برباعية مقابل هدف وحيد.

سجل رباعية الفريق التطواني كل من سفيان زنيبات، خليل بن حمص، أيوب لكحل، وسعيد كرادة، فيما وقع الهدف الوحيد للفريق الوجدي، اللاعب إيميكا أوغبوغ.

وبهذا الانتصار، تمكن الفريق التطواني من رفع رصيده إلى 25 نقطة صاعدا للمركز 13، بينما تجمد رصيد المولودية في 32 نقطة بالمركز السادس.