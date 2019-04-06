نتنياهو يتطلع لضم الضفة الغربية بعد الانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتطلع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى ضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخابات الكنيست التي ستجرى في التاسع من نيسان/أبريل الجاري، فيما لم ينف مكتب رئيس الحكومة ذلك، قائلا: "نحن لا نتطرق للتفاصيل"، بحسب ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية مساء اليوم السبت.

ونقل المراسل السياسي للقناة، باراك رافيد، عن مصادر مقربة من نتنياهو قولها: "رئيس الحكومة أبدى في الماضي معارضته لمثل هذا الإجراء والخطوة، لكنه في الأسابيع الأخيرة غير موقفه، حيث بدا أكثر انفتاحا على فكرة الترويج لخطوة ضم وتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، على الأقل فيما يتعلق بالمستوطنات".

وعزت المصادر التحول الحاصل في موقف نتنياهو حيال هذه الخطوة، إلى الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري المحتل، حيث أن ذلك أعطى نتنياهو دفعة أخرى لدراسة إمكانيات ضم أو تطبيق القانون الإسرائيلي على أجزاء من الضفة الغربية.

ووفقا للمصادر المقربة من نتنياهو، فإنه بحال تم تشكيل حكومة يمينية ضيقة بعد الانتخابات، فإن هذا السيناريو سوف يصبح أكثر واقعيا واحتمال حدوث ذلك سيزداد بشكل كبير.

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ورجح المراسل السياسي، أن توقيت مثل هذه الخطوة والإعلان من قبل نتنياهو، سيكون بعد عرض الخطة الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن"، وبعد أن يرفضها الفلسطينيون، فيما ستقبلها إسرائيل بتحفظات.

وفي مثل هذا السيناريو، يعتقد نتنياهو أنه سيكون من الممكن الحصول على دعم من إدارة الرئيس دونالد ترامب، لضم أو تطبيق القانون الإسرائيلي على الأقل في المستوطنات أو في بعض الكتل الاستيطانية، بحسب القناة الإسرائيلية.