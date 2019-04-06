بايرن ميونخ يسحق دورتموند وينتزع صدارة الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق بايرن ميونخ فوزا ساحقا على نظيره بوروسيا دورتموند بخمسة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى الألماني.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق البافاري برباعية، حيث افتتح اللاعب ماتس هوملس باب التسجيل في الدقيقة العاشرة، ثم في الدقيقة 17 أضاف اللاعب روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني، وفي الدقيقة 41 سجل اللاعب خافي مارتينيز الهدف الثالث، وفي الدقيقة 43 أحرز اللاعب سيرج غنابري الهدف الرابع.
وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 89 عاد اللاعب روبرت ليفاندوفسكي لإضافة هدفه الشخصي الثاني والخامس لصالح فريقه.
وأصاب بايرن ميونيخ عصفورين بحجر واحد حيث ثأر لخسارته 2-3 ذهابا أمام دورتموند، وانتزع منه الصدارة بفارق نقطة واحدة قبل ست مراحل، وبات حسم اللقب بيده في سعيه إلى الثنائية المحلية بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
يذكر أنها المرة الأولى منذ موسم 2001-2002 يكون فيها الفارق نقطة واحدة بين المتصدر ومطارده المباشر بعد المرحلة 28.
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