شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والان نبدء بالتفاصيل
وأكد لودريان في مؤتمر صحفي، اليوم، بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع G7 في مدينة دينار الفرنسية، أهمية الحل السياسي في ليبيا كبديل للحل العسكري، عبر حوار وطني ليبي ومسار انتخابي في انتخابات تشريعية أو رئاسية.
وأعرب لو دريان عن أمله في وقف العنف والعودة إلى الحوار والتوافق الوطني، وأن تدرك الأطراف الليبية بأن الحل العسكري ليس الأمثل.
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