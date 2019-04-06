شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأطراف الليبية إلى ضبط النفس ودعم دجهود المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

وأكد لودريان في مؤتمر صحفي، اليوم، بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع G7 في مدينة دينار الفرنسية، أهمية الحل السياسي في ليبيا كبديل للحل العسكري، عبر حوار وطني ليبي ومسار انتخابي في انتخابات تشريعية أو رئاسية.

وأعرب لو دريان عن أمله في وقف العنف والعودة إلى الحوار والتوافق الوطني، وأن تدرك الأطراف الليبية بأن الحل العسكري ليس الأمثل.