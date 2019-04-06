مليشيا الحوثي تمنع الزيارات للصحفيين المختطفين وتحرمهم الدواء

منعت مليشيا الحوثي الانقلابية الزيارات عن الصحفيين المختطفين في سجونها بالعاصمة صنعاء، كما حرمتهم من الدواء، في انتهاك صارخ لكل قوانين حقوق الإنسان.

وقالت رابطة أمهات الصحفيين المختطفين، في بيان صحفي السبت، إن مليشيا الحوثي منعت أهالي وأقارب الصحفيين القابعين في سجونها بالعاصمة صنعاء من زيارتهم والاطمئنان على صحتهم خلال اليومين الماضيين.

كما حرمت المليشيا الانقلابية الصحفيين من الدواء والغذاء، في الوقت الذي يعاني فيه المختطفون من الأمراض المزمنة والخطيرة جراء تعرضهم للتعذيب في المعتقلات وانعدام الرعاية الصحية، وفقا للبيان.

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وقوبلت الانتهاكات الحوثية المتصاعدة بحق الصحفيين المختطفين بتنديد حقوقي، حيث اعتبرتها منظمة الإعلاميين اليمنيين (صدى)، انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية وتحديا للمجتمع الدولي.

وحملت المنظمة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين المختطفين واستمرار تدهور أوضاعهم الصحية والإنسانية.

وطالبت منظمة صدى الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن "مارتن غريفيث" بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والتاريخية، والقيام بزيارتهم في سجون المليشيا الانقلابية بأسرع وقت ممكن، والاطلاع على أوضاعهم عن قرب وظروف احتجازهم والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.