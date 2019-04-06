الان تتابع تحت غطاء جوي أمريكي.. إحباط هروب سجناء دواعش في سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التصدي بنجاح “لحادث” في مركز اعتقال شمال شرق سوريا وصفه نشطاء بأنه محاولة للهروب من السجن قام بها متشددو داعش.
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل سكوت رولنسون،السبت، إن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة على المعتقلين بعد تعاملها “بسلام” مع الحادث الذي وقع يوم أمس الجمعة.
وأشار رولنسون إلى أن قوات التحالف قدمت الدعم لقوات سوريا الديمقراطية بالمراقبة الجوية، بحسب ما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.
وفي سياق متصل، أفاد نشطاء، بينهم “مركز معلومات روجافا”، بأن معتقلين من تنظيم داعش في بلدة ديريك حاولوا الفرار.
وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية المئات من مقاتلي داعش الأجانب في منشآت حول المناطق التي يسيطرون عليها شمال شرق سوريا، بينما يتم احتجاز العديد من المشتبه بهم المحليين في مكان منفصل.
ولم يتضح ما إذا كانت محاولة الهروب لمحتجزين أجانب أم محليين.
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