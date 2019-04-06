الان تتابع الخرطوم.. اجتماع مفاجئ لكبار ضباط الجيش ومصادر ترجح ترشيح قيادات لخلافة البشير والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال مصدر عسكري سوداني موثوق إن ضباطا كبار في قيادة القوات المسلحة السودانية يتوافدون الآن على القيادة العامة، وإن هناك ضباطا يطالبون بتحديد موقف القوات المسلحة من التظاهرات الحادثة في البلاد.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ضابطا برتبة عقيد في الاستخبارات العسكرية طالب علناً وبحضور ضباط برتب أعلى بفتح أبواب القيادة العامة للجماهير.
وكشف المصدر أن هناك ترتيبا لعقد اجتماع عاجل لقيادة الجيش لتدارس الموقف وترشيح قيادات لخلافة الرئيس السوداني عمر البشير الذي مازال وضعه غامضا منذ فجر اليوم السبت.
وأكد المصدر أنه يرجح انحياز الجيش للجماهير في الساعات القادمة.
وطالب المصدر الجماهير بالتوافد على القيادة العامة وعدم فض الحشد، مضيفا أن أبواب القيادة ربما تفتح للجماهير.
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