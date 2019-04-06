السودان: متظاهرون يقتحمون منزل البشير وسط الخرطوم

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قتحم مئات المتظاهرين السودانيين، السبت، بيت الضيافة الخاص بالرئيس السوداني عمر البشير وسط العاصمة الخرطوم، مرددين هتافات “جيش واحد شعب واحد”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر دخول مئات المتظاهرين إلى داخل بيت الضيافة المجاور لمباني القيادة العامة للجيش السوداني.

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وكان الآلآف من المتظاهرين قد نجحو في الوصول إلى مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم وإعلان اعتصام مفتوح أمامه، بعد أن سمح لهم الجيش بالخطوة , خاصة بعد تخطيهم الحواجز الأمنية التي وضعت في طريقهم في بادئ الأمر.

وامتدح تجمع المهنيين السودانيين المعارض (تجمع نقابي غير رسمي) والقوى المتحالفة معه استقبال المتظاهرين بمقر القيادة وعدم اللجوء إلى قمعهم بالعنف.

ويشهد السودان منذ ما يزيد على الشهرين سلسلة تظاهرات، تولى تجمع المهنيين السودانيين “تجمع نقابي غير رسمي” زمام الدعوة لها للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام.