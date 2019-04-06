السراج: نعمل على دفع الحلول السياسية للأزمة الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، أن المجلس “قدم الكثير من التنازلات لتجنب إراقة الدماء وإنهاء الانقسام”.

وقال في بيان متلفز: “عقدنا اللقاءات المختلفة مع القائد خليفة حفتر وتحمسنا مع ما نتج عن تلك الاجتماعات من تفاهمات”.

وذكر أن “اللقاءات التي عقدت في باريس وباليرمو مع حفتر هدفت لإرساء حل سياسي في ليبيا”.

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وأوضح السراج أن حكومة الوفاق “حاولت بشكل حثيث تجنيب الشعب الليبي تداعيات الخلافات السياسية”.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تقديم “كافة المتورطين في إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات للقضاء الليبي والدولي”.

وطمأن الرأي العام الليبي على الموقف الحالي، داعيا إلى “ضرورة توحيد الصف”.

وطالب المجتمع الدولي “بعدم المساواة بين المعتدي بالقوة العسكرية وبين المحافظ على الدولة المدنية”.