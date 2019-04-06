شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعد بضم المستوطنات في الضفة الغربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القدس المحتلة)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (السبت)، إنه سيضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إذا احتفظ بمنصبه في الانتخابات القادمة.

وفي حديث لقناة 12 نيوز الإسرائيلية سُئل نتنياهو عن السبب في عدم توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنات كبيرة بالضفة الغربية مثلما حدث في القدس الشرقية وهضبة الجولان ومناطق أخرى تم الاستيلاء عليها في حرب 1967، فقال: "أنتم تسألون عما إذا كنا سنتحرك للمرحلة التالية- الإجابة نعم سنتحرك إلى المرحلة التالية، سأوسع نطاق السيادة (الإسرائيلية)".