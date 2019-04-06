شكرا لقرائتكم المسماري يرد على السراج: حسمنا قرارنا والكلمة للمعركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في مقابلة مع قناة "الحدث" أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج فشل في نيل الثقة من البرلمان، ولم يكسب أي شرعية من البرلمان أو أي جهة رسمية، وقال "حسمنا قرارنا مع السراج والكلمة ستكون في المعركة".

جاء ذلك بعد دقائق من تصريحات متلفزة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، السبت، أكد فيها أن المجلس "قدم الكثير من التنازلات لتجنب إراقة الدماء وإنهاء الانقسام".

وتابع السراج: "حفتر أعلن الحرب علينا، ونرد بإعلان الاستنفار العام للمواجهة والتعامل مع أي تهديد من شأنه زعزعة الاستقرار".

ورد المسماري على السراج بالقول إن "السراج تحاشى دائما التوقيع على أي اتفاق مع حفتر".

وأكد المسماري أنه "لم يعد بإمكاننا الصبر أكثر على مراوغات السراج".

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وأكد المسماري أن عملية "طوفان الكرامة" في طرابلس، مستمرة و"تجاوزنا مرحلة التصريحات".

وحول العملية قال "عملية السيطرة على طرابلس ستكون أسرع مما تخيلنا" مشيرا أنها معركة هامة ومصيرية.

هذا وأكد المسماري خلال حديثه للحدث أن "قطر وتركيا أرسلتا أسلحة وذخائر لجماعات إرهابية في طرابلس".

وقبل ذلك، أكد اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، أن "هدف الجيش الليبي تأمين العاصمة طرابلس وتجنب توسيع رقعة المعارك".

وشدد المسماري على حرص الجيش الليبي على تجنب استخدام السلاح الثقيل في المعارك حفاظا على أرواح المدنيين.

وعرض المسماري صورا لمطلوبين من القاعدة وداعش.