أفيوني: نسعى إلى خلق اقتصاد رقمي يسهل حياة المواطن وعمل المؤسسات

رأى وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، أن ما نسعى إليه، هو خلق اقتصاد رقمي، يفعّل ​الاقتصاد اللبناني​، ويسرّع نموه، ويسهل من حياة المواطن، وعمل المؤسسات في التعامل بين بعضها، وفي التعاون مع الدولة والإدارة، والمطلوب منا، هو التحضير لتحديث القوانين، وسن قوانين جديدة لمواكبة التغيرات في التكنولوجيا، والابتكارات والقطاعات الجديدة، ولتسهيل عمل الشركات في ​القطاع الخاص​، ولتحديث الإدارة، ولذلك أمامنا ورشة عمل كبيرة وواسعة".

أفيوني وخلال افتتاح مشروع مكننة واعتماد المعلوماتية، في إدارة بلدية بزبينا في عكار، وذلك خلال احتفال، أقيم في مبنى البلدية، اعتبر أن "مشروع البلدية الإلكترونية، هو مشروع ريادي في عكار"، معددا "المشاريع التي تنفذها البلدية، مثل ​الطاقة الشمسية​، والمشروع الذي يدشنه معاليه، اليوم"، مشيرا إلى "تصميم موقع ألكتروني، يتيح للمواطنين الاطلاع على قرارات وإعلانات ومناقصات البلدية من خلاله". وأكّد في كلمته ان "الهدف من التحول الرقمي في ​القطاع العام​ والإدارة، هو لتحديث القطاع ولتسهيل المعاملات ومكافحة الهدر و​الفساد​، في كل الإدارات، وهذا مشروع ضخم نعمل عليه بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية، عبر فريق عمل حكومي يتولى المشروع، حتى يشعر المواطن أن تعامله مع الإدارة، سيتغير نحو السهل والأكثر فعالية، بما يوفر عليه وقته وماله"، مشيرا الى أن "هناك تحولا أساسيا في كل القطاعات، بحيث صارت تستخدم التكنولوجيا للنمو وللمنافسة"، مؤكدا "أهمية هذا القطاع، كونه ليس قطاعا مستقلا فحسب، ولكن له تأثيرات على القطاعات الأخرى، خاصة أن المخطط الاقتصادي، الذي وضعته ​الحكومة​، يقوم على تشجيع القطاعات الإنتاجية، ليكون اقتصادنا متوازنا".