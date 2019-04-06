الكتيبة الهندية باليونيفل نظمت حملة تلقيح مجانية ضد داء الكلب

نظمت ​الكتيبة الهندية​ التابعة لليونيفيل في القطاع الشرقي في ​إبل السقي​ حملة تطعيم مجانية ضد ​داء الكلب​ والطعم السداسي في محلة سوق خان للحيوانات المنزلية والأليفة التي يمتلكها السكان المحليين في منطقة عملها حيث جرى تقديم حوالي 250 لقاحا لمكافحة داء الكلب دون اي تكلفة.

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