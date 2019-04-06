أفيوني: حان الوقت لتعويض الحرمان وتحويل الوعد بإنماء عكار إلى واقع ملموس

أعلن وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، أن "عكار أعطت الكثير ل​لبنان​ ومؤسساته الرسمية، ولم تبخل يوما في رفده بكفاءات أبنائها في شتى الميادين، لكنها للأسف عانت من حرمان مزمن". مشيرا الى ان "حان الوقت للعمل على تعويض الحرمان، وتحويل الوعد بإنمائها إلى واقع ملموس، وهذا ما تعمل على تحقيقه حكومة إلى العمل، وعلى رأسها فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، و هذا الأمر هو موضع اهتمام ومتابعة لدى الرئيس ​نجيب ميقاتي​".

أفيوني وخلال إقامة دائرة ​الأوقاف الإسلامية​ في عكار، مأدبة غداء تكريمية على شرفه في منطقة الجومة، شرح رؤيته حول إشراك عكار وطرابلس، في التحول إلى شريك لوزارة تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا ان "ما أراه هو وجود إمكانيات كثيرة للعمل في ​الشمال​، واستحداث وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات للمرة الأولى، يعني إيلاء الحكومة أهمية خاصة لقطاع تكنولوجيا المعلوماتية و​الاتصالات​، لما يمتلكه من قدرة تحفيز للاقتصاد الوطني، وتصميم من المسؤولين، على بذل الجهود من أجل ​الاقتصاد​ العصري، لكونه مدخلا غير محدود، يمكننا من استغلال ما يملكه لبنان من رأسمال بشري"، ولفت إلى ان "قدرة اللبنانيين معترف بها دوليا، على الإبداع والمبادرة والابتكار، وهو ما يدفع إلى تحسين الخدمات نوعا وكلفة، ويخدم رواد العمل الراغبين في التوسع في الأسواق، مؤكدا "التصميم على العمل ليلا نهارا، وعلى تحمل المسؤولية للانتقال ببلدنا لبنان، من حالة الجمود إلى حالة النمو والانتعاش، وعلى حمل هموم ومشاريع عكار، إلى ​مجلس الوزراء​ للدفع نحو تحويلها إلى أمر واقع"، داعيا الجميع إلى "تحييد الأمور الاقتصادية والمعيشية عن الخلافات السياسية، والتركيز على إعادة النهوض بالبلاد اقتصاديا، وإعادة وضع البلاد على سكة الازدهار".