فنيش: لبنان سيبقى بلد الانفتاح والتواصل والالتزام بروابطه الأخوية

اكد وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​ أن "​لبنان​ سيبقى بلد الانفتاح والتواصل والالتزام بروابطه الأخوية مع أشقائه وصداقاته، التي تخدم قضايا الأمة العربية وتحقق مصالحها".

وفي كلمة له خلال افتتاح منتدى ​الشباب العربي​ دعا فنيش الشباب العربي إلى "عدم السماح باستخدام أي تحرك داخلي يدفعه إلى الاحتجاج على أمر ما، كتعبير عن رفضهم لحالة معينة، وصيانتهم من الاستغلال من الدول المعادية، والمنتهكة لحقوقنا العربية، والطامعة بثرواتنا، ومصادرة حرية الدول وقراراتها، التي لا تعير اهتماما لقوانين الدول، وتعتدي على سيادة الدول وقرارات الشعوب"، مشيرا إلى "ما يقوم به العدو الصهيوني، وما يلقاه من دعم لا مثيل له، من قبل ​الإدارة الأميركية​، لا سيما في قضيتي ​القدس​ وضم ​الجولان​".

من جهته اشار رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزف مسلم الى "أهداف إنشاء التواصل الاجتماعي الخاص بمؤسسة قوى الأمن الداخلي، ومنها تعزيز الثقة بين الأمن والمجتمع، مما يسهل عملية الاندماج فيما بينهما، والاستماع إلى تساؤلات الناس ومشاكلهم، التي يكون بعضها من النوع الخطر، الأمر الذي يساعد على تعزيز الأمن القومي".

وفي كلمة له خلال ندوة ضمن المنتدى طرح مسلم "دراسة حالة التعاطي على موقع التواصل، لقوى الأمن الداخلي، مع صفحة "وينية الدولة" على مواقع التواصل، والتعاون المثمر مع قوى الأمن، للتأكيد أن الدولة موجودة وحريصة على الأمن، ودراسة حالة شكوى من أحد المواطنين، مما يؤكد حرص قوى الأمن على أمن المواطنين والعمل على حل مشاكلهم".

وكشف مسلم "كيفية التواصل مع صفحة قوى الأمن، لكشف الجرائم وإيقاف المتسببين بها"، عارضا "بعض النماذج، وسرعة تفاعل قوى الأمن في التعامل معها".