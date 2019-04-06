باسيل: الاختلاف في السياسة غنى والمهم ألا نختلف على الثوابت والمبادىء

أكّد رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ ان"نريد وحدة هذا البلد، ونريد ان نحافظ عليه بتكاتفنا مع بعضنا، ومهما اختلفنا في ال​سياسة​ هذا غنى والمهم ألا نختلف على الثوابت وعلى المبادىء وعلى وحدتنا ووحدة العاصمة، فمهما فكرنا بتجزئتها انتخابيا وديموقراطيا، فهذا كله لنا حق به ولكن المهم هي انها عاصمة كل اللبنانيين".

ولفت باسيل في كلمة خلال افتتاح مكتب ​بيروت​ الثانية للتيار الوطني الحر، في شارع سامي الصلح- ​بدارو​، الى ان "بدارو هي بيروت الثانية، وأنتم تبرزون الصورة الجميلة لبيروت الثانية التي هي نصف عاصمتنا، والتي تمثل التعايش والتعاون بين اللبنانيين، وتمثل أيضا العودة إلى الجذور"، مشيرا الى ان "أنتم بدأتم طريقا لا يمكن فيه العودة إلى الوراء، ومثلما افتتحتم مكتبا في بدارو، يجب أن تذهبوا إلى كل مكان ضمن امكانياتكم. فيجب أن تحملوا رسالة التيار الجامع إلى اللبنانيين، وتجوبوا بها كل أحياء بيروت وأهلنا فيها، لنكون في قلب كل شارع في العاصمة، وفي قلب أبناء العاصمة، وليعرف الجميع بأننا اناس محبون".