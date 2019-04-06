كشفت الفرق الفنية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني على موقع تلوث الأوساط المائية عند نقطة القاسمية أسفل المطرية، وتبين أن المادة البيضاء التي تجتاح النهر ناجمة عن قيام المدعو حسن ك. "بحفر بئر جوفية بدون ترخيص في منطقة المطرية في بستان يملكه مع شقيقه وعمد مع المتعهد على تفريغ كل مخلفات الحفر في نهر الليطاني".
وفي بيان لها اشارت مصلحة الليطاني إلى أنه "جرى التواصل مع المدعي العام الاستئنافي في الجنوب، وطلبت المصلحة اعطاء الاشارة بتوقيف مرتكبي تلك الجريمة وطمر البئر وحجز الحفارة، ومن ثم الالتزام بالاصول القانونية في اعمال التنقيب مع المياه".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني: تواصلنا مع القضاء لتوقيف مرتكبي جريمة مائية في القاسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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