السراج: أعلنّا الاستنفار العام لمواجهة القوات التي تتقدم نحو طرابلس

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي ​فايز السراج​ بشأن التطورات الميدانية الأخيرة في ​طرابلس​، "ان حاولنا بشكل حثيث تجنيب الشعب الليبي تداعيات الخلافات السياسية"، مشيرا الى ان "الصراع ليس جهويا أو قبليا وندعو كل الليبيين إلى تغليب مصالح الوطن وأمنه".

وكشف السراج في مؤتمر صحافي، ان "تفاجأنا بتحركات ​خليفة حفتر​ العسكرية وأصدرنا تعليمات للأجهزة الأمنية للتصدي للعمليات العسكرية في طرابلس" متهما حفتر "بارسال أبناء ​ليبيا​ لمصير مجهول وهو يقوّض جهود حل الأزمة ويدفع لسفك مزيد من الدماء".