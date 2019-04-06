محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه سيبدأ بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حالة أعيد انتخابه رئيسا للوزراء في في 9 أبريل المقبل.
وبحسب صحيفة "هارتس" العبرية، من غير الواضح في تلك المرحلة إذا ما كان نتنياهو يشير إلى كل الضفة الغربية أم أجزاء منها فقط.
وأضاف نتنياهو في تصريحات لقناة 12 الإخبارية الإسرائيلية مساء السبت، أن قيام دولة فلسطينية سيعرض وجود الاحتلال للخطر، زاعمًا أنه صمد أمام ضغوط هائلة على مدار الأعوام الثمانية الماضية.
وقال نتنياهو لمضيف البرنامج رينا ماتزيليا: "لن أقسم القدس، وسأحرص على السيطرة على الأراضي الواقعة غرب الأردن".
يتوجّه المستوطنون الناخون إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء المُقبل، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الـ21، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "استفتاء" على الحُكم طويل الأمد لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
كانت هذه تفاصيل خبر "فلسطين تعرض وجودنا للخطر".. نتنياهو يعد بضم الضفة الغربية حال انتخابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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