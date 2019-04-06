وزيرة الصحة: التعاون مع القطاع الخاص لا يعني "الخصخصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن الوزارة تعمل على ترسيخ ثقافة رضا المريض مع بدء منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة حتى يحصل المريض على العلاج في أسرع وقت وبأعلى جودة، مؤكدةً أن التعاون مع القطاع الخاص ليس هدفه الخصخصة بل الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تشغيل مستشفيات التأمين الصحي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة اليوم برؤساء هيئات التأمين الصحي الجديد، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المستشفيات الخاصة، بحضور عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالمبنى الجديد لمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وأشادت زايد بدعم القيادة السياسية لتطبيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص تحت مظلة واحدة لنقل الخبرات لضمان نجاح التأمين الصحي الشامل المقرر انطلاقه في محافظة بورسعيد، أولى محافظات المنظومة الجديدة، معربة عن فخرها بالتعاون مع المؤسسات الطبية الخاصة الوطنية، كما أشادت بالتعاون مع المستشفيات الخاصة في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار الذي حقق نجاحاً منقطع النظير، وخفف الكثير من معاناة المرضى في الانتظار لإجراء الجراحات العاجلة لهم.

وأضافت وزيرة الصحة أنها ستقوم بتوقيع بروتوكولات تعاون مع ممثلي القطاع الخاص الطبي في مصر لتحديد أطر التعاون، بما يخدم المريض المصري، موضحة أن الهدف من برنامج التوأمة مع المستشفيات الخاصة هو رفع كفاءة التشغيل و بناء أنظمة عمل داخل المستشفيات تعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة، فضلاً عن الاستعانة بالاستشاريين من مختلف التخصصات بتلك المستشفيات لتدريب الأطقم الطبية والإدارية على رأس العمل داخل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.​