"الصحفيين": حفل فني لأوركسترا وزارة الشباب 28 أبريل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حاتم أبوالنور:
أعلن حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اتفاقه مع وزارة الشباب والرياضة، لإقامة حفل فني كبير على مسرح نقابة الصحفيين، بالمجان للزملاء وأسرهم، لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة، في ذكرى انتصارات أعياد تحرير سيناء.
وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، السبت، إن الحفل سيكون يوم الأحد ٢٨ من إبريل الجاري، في إطار التعاون الدائم والمثمر بين نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.
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