مهرجان انتخابي بالناصرة داعم لتحالف الموحدة والتجمع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شاركت جماهير غفيرة من أهالي مدينة الناصرة مساء اليوم السبت، بالمهرجان الختامي للحملة الانتخابية للمرشحة الرابعة في قائمة تحالف الموحدة والتجمع، هبة يزبك، بحضور المئات من أهالي حي بئر الأمير والفاخورة وجبل الدولة وغيرها من الأحياء السكنية.

وشارك في المهرجان الخطابي إلى جانب المرشحة يزبك، النائب السابق الشيخ إبراهيم صرصور، والنائب جمال زحالقة.

وقال الشيخ إبراهيم صرصور "أمامنا فرصة قد لا تتكرر لإلغاء قانون القومية الذي يهدد وجودنا، وهنالك فرصة سانحة لإسقاط نتنياهو وحكومته اليمينية، لأن الحكومة المقبلة إذا ما كانت يمينية فإنها ستكون أكثر شراسة وعنصرية تجاه المواطنين العرب".

وأضاف "هم يريدون برلمانا بدون العرب، ويريدون بلادا بدون العرب، لذلك فإن واجبنا اليوم الخروج إلى الصناديق، وباستطاعتنا أن نسقط حزبين يمينيين، أي ما يعادل 8 إلى 12 مقعدا واستبدالهم بمقاعد عربية وطنية، إذا ما رفعنا نسبة التصويت".

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وقال النائب جمال زحالقة إن "انخفاض نسبة التصويت لدى العرب ليس بالأمر النهائي، إذ يمكن تغييره"، مضيفا: "موقفنا واضح هو إسقاط حكومة نتنياهو المسؤولة عن قتل الآلاف من أبناء شعبنا، وهو المسؤول عما يجري من انتهاكات في الأقصى وهو صاحب القوانين العنصرية. والمطلوب هو تصويت وطني لتحالف الموحدة والتجمع".

واعتبر زحالقة التصويت للأحزاب الصهيونية بأنه خط أحمر حتى وإن كان لحزب "ميرتس" الذي يبيع العرب كلاما ويسرق أرضهم.

واختتم المهرجان بكلمة للمرشحة د. هبة يزبك، بالقول إن "السياسة تنعكس على كافة جوانب حياتنا، لذلك يجب أن نعزز وجودنا من أجل خدمة أبناء شعبنا". مؤكدة أنها تتبنى قضايا المرأة وستمثل النساء بكرامة وثقة وكبرياء.