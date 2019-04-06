في صراعه على البقاء: أبناء سخنين يفرط بالفوز ويقترب من الهبوط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أهدر فريق اتحاد أبناء سخنين نقطتين مصيريتين بتعادله في مباراته البيتية أمام مكابي بيتح تيكفا بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثالثة من البلاي أوف السفلي للدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في سخنين، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، حيث وصل الفريق السخنيني إلى فرص تهديفية عديدة إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 61 أحرز اللاعب محمد كليبات هدف السبق لصالح أصحاب الأرض، إلا أن مهمة الحفاظ على الهدف لم تكتمل بعدما تمكن الفريق الخصم من معادلة النتيجة بعد ضربة حرة وعدم رقابة كافية داخل منطقة جزاء الفريق السخنيني.

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وبهذا التعادل ازدادت مهمة البقاء تعقيدا بالنسبة لاتحاد أبناء سخنين، بحيث رفع رصيده من النقاط إلى 23 نقطة وهو يتذيل ترتيب لائحة الدوري.

ويبتعد سفير المجتمع العربي بالدرجة العليا بفارق 7 نقاط حاليا عن المركز المؤهل للبقاء مع تبقي 4 مباريات على نهاية الموسم.

ورغم تضاءل فرص البقاء، علقت جماهير الفريق السخنيني آمالها على الفوز في مباراة اليوم، وبهذه النتيجة أعرب المشجعين عن خيبة وفقدان أملهم ببقاء الفريق في الدرجة العليا.