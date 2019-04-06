بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على إيبار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق ريال مدريد الفوز في مباراته البيتية أمام إيبار بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ31 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا ريال مدريد اللاعب كريم بنزيمة، وفي المقابل سجل هدف إيبار اللاعب مارك كاردونا.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 60 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إيبار عند 39 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر.

مجريات المباراة:

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط على الضيوف، واستقبل الفرنسي كريم بنزيمة تمريرة من زميله غاريث بيل وسجل هدفا، في الدقيقة 7، لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وسجل كاردونا الهدف الأول لإيبار في الدقيقة 39، في أول فرصة لهم على المرمى، حيث استقبل تمريرة سحرية في عمق دفاع ريال مدريد من زميله إيسكالانتي.

واستغل إيسكالانتي المساحة الكبيرة بين دفاع ريال مدريد، ومرر الكرة في العمق، لكاردونا الذي كان بدون أي رقابة وانفرد بالحارس نافاس.

وكان هذا الشوط هو الأسوأ لريال مدريد، حيث لم يُسدد لاعبو الميرنغي أي كرة على المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول ريال مدريد تعديل النتيجة والعودة للمباراة مرة أخرى، وسنحت الفرصة لكريم بنزيمة وسجل بالفعل هدفا، في الدقيقة 55 لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل مرة أخرى.

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ونجح أخيرا كريم بنزيمة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 59، حيث استقبل كرة عرضية من زميله ماركو أسينسيو على الجهة اليمنى، سددها بالرأس أقصى يمين حارس إيبار ديميتروفيتش.

وقرر زيدان تعديل طريقة اللعب من أجل مضاعفة النتيجة، وحولها إلى (4-2-3-1) بوجود مودريتش وفالفيردي كثنائي ارتكاز، وإيسكو كصانع ألعاب بجانبه أسينسيو وبيل على الأطراف، وبنزيمة مهاجم وحيد.

ودفع زيدان بتغييرين دفعة واحدة، حيث أشرك توني كروس بدلا من غاريث بيل، وفاسكيز بدلا من لوكا مودريتش، حيث انضم كروس بجانب فالفيردي بينما اتجه فاسكيز إلى الطرف الأيسر.

وفي سيناريو مُشابه للهدف الأول، سجل بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 81، حيث استقبل عرضية من البديل توني كروس من الجبهة اليمنى سددها بالرأس أقصى يمين حارس إيبار.

وحاول أسينسيو تسجيل الهدف الثالث، عندما استقبل كرة من كروس وانطلق على الجبهة اليمنى، وسدد على المرمى، لكن تسديدته مرت بعيدًا عن مرمى إيبار في الدقيقة 84.

وحرم الحارس ديميتروفيتش، بنزيمة من تسجيل الهاتريك في الدقيقة 86، حيث استقبل الفرنسي تمريرة من فاسكيز أمام المرمى ولكن الحارس تصدى لتسديدته ببراعة.

وأهدر بنزيمة فرصة التسجيل بغرابة شديدة، حيث استغل لوكاس خطأ حارس إيبار، ومرر لبنزيمة الكرة الذي كان أمام المرمى الخالي، لكنها سددها أعلى المرمى في الدقيقة 88.

وأجرى زيزو آخر تغييراته، بدفع إبراهيم دياز بدلا من إيسكو، واستمرت محاولات الميرنغي لتسجيل الهدف الثالث عبر بنزيما وأسينسيو، لكن دون أي جدوى.