تظاهرة بمجد الكروم تدعو للتسامح ونبذ العنف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت مساء اليوم، السبت، مسيرة احتجاجية في بلدة مجد الكروم بمنطقة الشاغور تنديدا بآفة العنف والجريمة التي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية في أعقاب جرائم إطلاق النار التي استهدفت مواطنين ومحلات تجارية ومنازل ومؤسسات عامة وخاصة من بينها بناية المجلس المحلي.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من دوار "الزيتونة" في البلدة، مرورا بالشارع الرئيسي الداخلي لمجد الكروم ووصولا إلى مركز الشرطة في البلدة.

وتقدم المسيرة رئيس المجلس سليم صليبي، ونشطاء الأحزاب والفعاليات السياسية والشعبية، إلى جانب رئيس لجنة المتابعة محمد بركة والنائب مسعود غنايم، وبعد التظاهرة اعتصم العشرات من الأهالي عند المدخل الرئيسي للبلدة، ورفعوا شعارات منددة بالعنف وتقاعس الشرطة في مكافحة العنف والجريمة، وغياب سلطة إنفاذ القانون في مكافحة ظاهرة السلاح غير المرخص.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات عديدة بالإضافة إلى إطلاق هتافات منددة بآفة العنف والجريمة في ظل تقاعس الشرطة وصمت المجتمع.

ودعا المعتصمون الأهالي إلى تذويت لغة الحوار والتسامح ونبذ كافة أشكال العنف، والعمل سويا من أجل لجم مظاهر العنف والجريمة والحفاظ على النسيج المجتمعي في البلدة. وشدد المتظاهرون على ضرورة أن تقوم الشرطة بواجبها لضبط الجناة والمجرمين.

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وقال رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "ننظر بمنتهى الخطورة لما تشهده البلدة من تفشي آفة العنف والجريمة، وبناء عليه قمنا بإطلاق صرخة وتنظيم مسيرة احتجاجية".

وأضاف "من هنا نوجه رسالتين الأولى لمرتكبي هذه الجرائم بالكف عن محاولات زعزعة الأمن والأمان في البلدة، أما الرسالة الأخرى فهي للشرطة حتى تأخذ دورها في محاربة الجريمة وبدورنا لن نقبل بأن نكون مواطنين درجة ثانية من ناحية التعامل معنا والتقاعس بحقنا".

وأكد أننا "لن نسكت عن المطالبة في توفير الأمن والأمان، بحيث سنواصل الاحتجاج ضد ظاهرة العنف والجريمة ومن هنا ندعو المواطنين للالتفاف من حول الفعاليات والنشاطات التي سنقوم بها حتى نطرد العنف والمخدرات من بلدتنا".

وشهدت مجد الكروم في الآونة الأخيرة تزايدا في آفة العنف وجرائم إطلاق النار التي استهدفت منازل ومؤسسات عامة وخاصة ومحلات تجارية.

وأعرب المواطنون عن استنكارهم نتيجة عدم شعورهم بالأمن والأمان، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها.