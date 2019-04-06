انت الان تتابع تفاصيل خبر إحالة 7 أشخاص للمفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم في مصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 08:58 مساءً - قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، إحالة أوراق 7 أشخاص متهمين بأعمال عنف في محافظة الجيزة، غربي العاصمة، إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، قضت بإحالة أوراق 7 متهمين حضورياً إلى المفتي. وحددت المحكمة جلسة 22 يونيو المقبل، للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 26 متهماً.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الـ26 (23 حضورياً، و3 غيابياً) عدة تهم نفوا صحتها، منها "قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بأسلحة وأموال ومفرقعات، للهجوم على فندق الأهرام الثلاثة واستهداف فوج سياحي، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات".

وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات في أبريل 2016، عقب أشهر من الحادث الذي وقع في يناير من العام ذاته.

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وتعد الإحالة إلى المفتي خطوة أولية للبت في إعدام المتهمين من عدمه، ويعد رأي المفتي استشارياً وليس إلزامياً للمحكمة، وفق القانون المصري.

ومنذ 7 مارس 2015 وحتى 20 فبراير 2019، نفذت السلطات 42 حكماً بالإعدام بحق معارضين دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمراً بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.

في حين ينتظر 51 معارضاً آخرين تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

ومنذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو 2014، سجلت مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في تاريخها خلال أقل من أربع سنوات.