شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني: عملية تحرير حضرموت تمت في أقل من 24 ساعة والان مع التفاصيل

تحدث اللواء الرُكن فرج سالمين البحسني مُحافظ حضرموت، في حوار خاص لليمن العربي عن خطة تحرير الساحل من عناصر القاعدة الإرهابية.

وأضاف اللواء البحسني في الحوار الذي اختص به اليمن العربي، أن فكرة تحرير حضرموت تبلورت بشكل رائع جدًا، من خلال إعداد قوة عسكرية من شباب وضُباط وجنود حضرموت.

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وأشار إلى أنه تم إعداد القوة وتجهزيها بعيدًا عن العناصر الارهابية في الصحراء، وتم جلب الشباب إلى هذه المُعسكرات لعدة أشهر، وإلى أن تم اقتناع القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وقوات التحالف العربي بجاهزية القوة لخوض المعركة المصيرية، حتى تم اتخاذ قرار التحرير.

وتابع مُحافظ حضرموت أن عملية التحرير تمت في أقل من 24 ساعة يوم 24 أبريل.

وشدد اللواء الرُكن فرج سالمين البحسني إلى أنه تم تكليفه بقيادة هذه المعركة حتى عملية التحرير والاستمرار بعد ذلك للحفاظ على مُكتسبات الانتصار، وحتى توليه مسؤولية المُحافظة بشكل عام كمُحافظ لمُحافظ حضرموت.