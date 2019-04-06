شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني : حضرموت ساعدت العالم في الحرب على الإرهاب والان مع التفاصيل
قال اللواء الرُكن فرج سالمين البحسني مُحافظ حضرموت، إن حضرموت ساعدت العالم في الحرب على الإرهاب من خلال قضائها على بؤرة إرهابية كانت تُشكل خطرًا على المُحافظة واليمن والدول المجاورة والعالم أجمع.
وأضاف اللواء البحسني في حوار خاص لليمن العربي، ، إنه بفضل تعاون الجميع الطاقم العسكري والأمني والطاقم الإداري المدني من المضي بهذه المُحافظة إلى أن تصبح من أفضل المُحافظات أمنًا واستقرارًا اليوم وأكثرهم عودة للحياة الطبيعية وأكثرهم تموينًا وتنمي، مشيرًا إلى أن هدفنا ومبتغانا هو الوصول بحضرموت إلى أن تصبح أكثر أمنًا واستقرارًا.
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