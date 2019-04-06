شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 30 حوثياً خلال محاولتهم إطلاق صاروخ باليستي جنوب صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أكدت مصادر مقتل 30 حوثياً في عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي جنوب صنعاء، بحسب “العربية”. ووقعت العملية الفاشلة في ضاحية “حِزيَز” جنوب صنعاء، وأوضحت المصادر أن الصاروخ انفجر قبل إطلاقه بثوانٍ. وقالت المصادر: إن هذه ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصة تُخفيها الميليشيات في الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 30 حوثياً خلال محاولتهم إطلاق صاروخ باليستي جنوب صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.