شكرا لقرائتكم خبر عن الناخبون في المالديف يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل

أدلى الناخبون في جزر المالديف اليوم بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية وسط ارتفاع نسبة الإقبال. وأغلقت مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء (1230 بتوقيت جرينتش) بعد تمديد التصويت لمدة ساعتين لاستيعاب مزيد من الناخبين. وكان التصويت بدأ الساعة الثامنة في 493 موقعًا في المالديف وفي أربع دول أخرى لانتخاب 87 مرشحًا في البرلمان. ويتنافس حزبان رئيسيان في الانتخابات البرلمانية، هما الحزب الديمقراطي المالديفي بقيادة الرئيس الأسبق محمد نشيد وائتلاف المعارضة بقيادة الرئيس السابق عبد الله يمين.

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