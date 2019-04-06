انت الان تتابع مجلس الأمن يدعو الجيش الليبي لوقف التحركات العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس الأمن

قال سفير ألمانيا بالأمم المتحدة، كريستوف هويسجن، الذي يرأس مجلس الأمن خلال شهر أبريل إن «المجلس دعا قوات الجيش الوطني الليبي إلى وقف كل التحركات العسكرية». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف هويسجن الذي كان يقرأ بيانا اتفق عليه المجلس بعد جلسة مغلقة تم إطلاعه خلالها على آخر التطورات إن المجلس «دعا أيضا كل القوات إلى إنهاء التصعيد ووقف كل النشاط العسكري، لا يمكن حل هذا الصراع عسكريا». من جهة أخرى، دعا وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى إلى «وقف فوري لكل التحركات العسكرية نحو طرابلس».

وقال الوزراء المجتمعون في دينار في شمال غرب فرنسا، في بيان مشترك: «نحض كل الأطراف المعنية على وقف فوري لكل الأنشطة والتحركات العسكرية نحو طرابلس، والتي تعرقل آفاق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتعرض أرواح مدنيين للخطر وتطيل أمد معاناة الشعب الليبي».وقال مضيف الاجتماع وزير الخارجية الفرنسية،

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