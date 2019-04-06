الان تتابع سلطات تركيا تعتقل 3 معارضين أكراد.. وشهادات عن تعذيبهم داخل مركز شرطة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
اعتقلت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 3 من أنصار حزب المناطق الديمقراطية الكردي، بينهم قيادي بالحزب في ولاية “وان” شرقي البلاد.
وحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي “خبر دار”، السبت، تعرض رجب أونال، ممثل حزب المناطق الديمقراطية، بقضاء “أرجيتش” التابع لولاية “وان”، واثنان من عناصر الحزب للاعتقال والتعذيب في مركز شرطة القضاء.
وبعد تعرض القيادي المعارض والشابين الآخرين لحالة إغماء في مركز الشرطة نتيجة التعذيب الشديد تم نقلهم إلى المستشفى، الذي أجرى كشفا طبيا عليهم، ليجد آثار تعذيب واضحة على وجوههم وأجسادهم.
واعتقل الأشخاص الثلاثة من قبل القوات الخاصة التركية، أثناء تجولهم على ساحل إحدى البحيرات، والتقاطهم صورا تذكارية.
وعن سبب اعتقالهم، ذكرت مصادر أمنية أنه يرجع “لالتقاطهم صورا في منطقة عمليات عسكرية”.
وعقب اعتقال الأشخاص الثلاثة، مساء الجمعة، نشرت وكالة أنباء تركية تدعى “ميزوبوتامبيا” خبر اعتقالهم، وأكدت احتجازهم بمركز الشرطة.
ونقلاً عن هذه الوكالة، نشر صحفي تركي يدعى سردان آقباش، مدير تحرير إحدى المواقع التركية، خبر الاعتقال، فما كان من قوات الأمن إلا أن داهمت منزله واعتقلته بدعوى “إثارة الرأي العام وتشجيع المواطنين على العنف والكراهية”.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تركيا تعتقل 3 معارضين أكراد.. وشهادات عن تعذيبهم داخل مركز شرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.