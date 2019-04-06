سلطات تركيا تعتقل 3 معارضين أكراد.. وشهادات عن تعذيبهم داخل مركز شرطة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

اعتقلت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 3 من أنصار حزب المناطق الديمقراطية الكردي، بينهم قيادي بالحزب في ولاية “وان” شرقي البلاد.

وحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي “خبر دار”، السبت، تعرض رجب أونال، ممثل حزب المناطق الديمقراطية، بقضاء “أرجيتش” التابع لولاية “وان”، واثنان من عناصر الحزب للاعتقال والتعذيب في مركز شرطة القضاء.

وبعد تعرض القيادي المعارض والشابين الآخرين لحالة إغماء في مركز الشرطة نتيجة التعذيب الشديد تم نقلهم إلى المستشفى، الذي أجرى كشفا طبيا عليهم، ليجد آثار تعذيب واضحة على وجوههم وأجسادهم.

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واعتقل الأشخاص الثلاثة من قبل القوات الخاصة التركية، أثناء تجولهم على ساحل إحدى البحيرات، والتقاطهم صورا تذكارية.

وعن سبب اعتقالهم، ذكرت مصادر أمنية أنه يرجع “لالتقاطهم صورا في منطقة عمليات عسكرية”.

وعقب اعتقال الأشخاص الثلاثة، مساء الجمعة، نشرت وكالة أنباء تركية تدعى “ميزوبوتامبيا” خبر اعتقالهم، وأكدت احتجازهم بمركز الشرطة.

ونقلاً عن هذه الوكالة، نشر صحفي تركي يدعى سردان آقباش، مدير تحرير إحدى المواقع التركية، خبر الاعتقال، فما كان من قوات الأمن إلا أن داهمت منزله واعتقلته بدعوى “إثارة الرأي العام وتشجيع المواطنين على العنف والكراهية”.